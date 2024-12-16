Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» француз Руди Гобер рассказал о главном разочаровании, которое связано с Олимпиадой-2024.

«Я старался отдать национальной команде всё, что у меня было — как на площадке, так и за её пределами; как лидер, так и на скамейке запасных, когда не играл. Если бы такая ситуация произошла много лет назад, я бы, возможно, отреагировал по-другому, с бо́льшим эгоизмом.

Убеждён, что мог бы внести больший вклад. Мой палец был немного лучше, чем в 1/4 и 1/2 финала. Финал — это моё самое большое сожаление, связанное с Олимпиадой. Тогда мне не удалось вернуться на площадку в четвёртой четверти. Мы никогда не узнаем [что произошло бы, если бы я вышел], нам остаётся учиться и продолжать двигаться вперёд.

Как спортсмену наблюдать за четвёртой четвертью со скамейки запасных в игре, о которой я мечтал с детства, тяжело. Мы впервые обыграли США на чемпионате мира по баскетболу ФИБА в 2019 году, тогда я был на площадке. Мы снова победили их в 2021 году, и я всё ещё был на площадке. Этим летом было обидно снова не быть там. Это решение тренера, и уважаю его», — приводит слова Гобера портал Eurohoops.