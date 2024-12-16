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«Ремнём по заднице». Игрок «Далласа» высказался о победе над «Уорриорз»

«Ремнём по заднице». Игрок «Далласа» высказался о победе над «Уорриорз»
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Пи Джей Вашингтон в социальных сетях опубликовал сообщение в связи с победой над «Голден Стэйт Уоррориз» со счётом 143:133 в матче, прошедшем в ночь на 16 декабря.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
133 : 143
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 26, Грин - 21, Куминга - 20, Уотерс III - 12, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Подзиемски - 3, Андерсон, Спенсер
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Томпсон - 29, Ирвинг - 21, Гримс - 14, Вашингтон - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Проспер - 3, Гортман, Пауэлл, Эдвардс, Динвидди, Моррис

Вашингтон опубликовал сообщение официального аккаунта «Далласа» и подписал его: «Ремнём по заднице».

Фото: Скриншот из социальных сетей

В сегодняшней встрече Пи Джей Вашингтон записал на свой счёт 13 очков (два из четырёх попадания с трёхочковой линии), четыре подбора, один блок-шот, одна передача и один перехват.

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