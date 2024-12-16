«Ремнём по заднице». Игрок «Далласа» высказался о победе над «Уорриорз»

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, Пи Джей Вашингтон в социальных сетях опубликовал сообщение в связи с победой над «Голден Стэйт Уоррориз» со счётом 143:133 в матче, прошедшем в ночь на 16 декабря.

Вашингтон опубликовал сообщение официального аккаунта «Далласа» и подписал его: «Ремнём по заднице».

Фото: Скриншот из социальных сетей

В сегодняшней встрече Пи Джей Вашингтон записал на свой счёт 13 очков (два из четырёх попадания с трёхочковой линии), четыре подбора, один блок-шот, одна передача и один перехват.