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Адетокунбо — об игре с Лиллардом: все сразу начали ожидать, что мы станем лучшим дуэтом

Адетокунбо — об игре с Лиллардом: все сразу начали ожидать, что мы станем лучшим дуэтом
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по команде и разыгрывающим защитником Дэмьеном Лиллардом.

«[Выстраивание отношений] требует времени. Знаете, мне кажется, многие сразу возложили на нас огромные надежды, ожидая, что станем лучшим дуэтом в истории баскетбола. Однако для всего нужно время. Сейчас идёт второй год, как мы играем вместе.

Мы стали лучше понимать друг друга, узнали сильные и слабые стороны. Как вы сами видите, наша сыгранность значительно улучшилась. А на решающих этапах мы чувствуем себя очень комфортно, зная, что оба можем добраться до своих позиций и быть более эффективными», — приводит слова Адетокунбо портал Sports Illustrated.

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