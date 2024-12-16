Экс-игрок НБА рассказал историю, как искал пару Air Jordan для игры с самим Джорданом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Артест, который сменил имя на Метта Сэндифорд-Артест, рассказал, как собирался купить пару обуви Air Jordan, чтобы выйти на паркет и сыграть с легендарным Майклом Джорданом.

«Только один человек в команде мог носить его бренд [Air Jordan]. И я сказал: «Эй, я играю против Эм Джея, мне нужен Air Jordan. Я был одет в Nike и сказал, что мне нужны Air Jordan. Они такие: «Нет, Реджи Миллер носит Air Jordan».

Потом я подошёл к Миллеру: «Реджи, не мог бы ты сказать этим чувакам, чтобы они дали мне пару кроссовок Air Jordan? Он такой: «Нет, ты не сможешь купить их!» Итак, после съёмок я поехал в Чикаго, потратив на дорогу три часа езды. Зашёл в магазин Nike, купил пару кроссовок Air Jordan. На обратном пути твёрдо решил, что, да, вы увидите, что я играю в его обуви. Я не собираюсь играть против Майкла без Air Jordan. Вы все сумасшедшие, Nike, вы все сумасшедшие, просто отправьте меня к Джордану на паркет», — приводит слова Артеста издание Fadeaway World.