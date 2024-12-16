Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Оклахома» — лидер, «Милуоки» — в топ-10

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент.
Топ лучших команд НБА на данный момент:
1. «Оклахома-Сити Тандер»;
2. «Кливленд Кавальерс»;
3. «Бостон Селтикс»;
4. «Даллас Маверикс»;
5. «Мемфис Гриззлиз»;
6. «Хьюстон Рокетс»;
7. «Нью-Йорк Никс»;
8. «Милуоки Бакс»
9. «Миннесота Тимбервулвз»;
10. «Майами Хит»;
11. «Орландо Мэджик»;
12. «Денвер Наггетс»;
13. «Голден Стэйт Уорриорз»;
14. «Атланта Хоукс»;
15. «Финикс Санз»;
16. «Лос-Анджелес Клипперс»;
17. «Сакраменто Кингз»;
18. «Лос-Анджелес Лейкерс»;
19. «Сан-Антонио Спёрс»;
20. «Индиана Пэйсерс»;
21. «Филадельфия Сиксерс»;
22. «Чикаго Буллз»;
23. «Бруклин Нетс»;
24. «Детройт Пистонс»;
25. «Торонто Рэпторс»;
26. «Шарлотт Хорнетс»;
27. «Юта Джаз»;
28. «Портленд Трэйл Блэйзерс»;
29. «Нью-Орлеан Пеликанс»;
30. «Вашингтон Уизардс».