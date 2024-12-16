Хартенштайн рассказал, что игроки «Тандер» уже планируют потратить деньги за Кубок НБА

26-летний американский и немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», Айзея Хартенштайн рассказал, что его одноклубники уже планируют потратить деньги за победу в Кубке НБА. В финале Кубка «Тандер» встретится с «Милуоки Бакс» в ночь со вторника на среду 18 декабря.

«Джей Уилл [Джейлен Уильямс] постоянно повторяет это, говоря о деньгах. Думаю, он будет первым, кто спросит после выигрыша, где деньги. Но я взволнован. Думаю, что это ещё одна возможность для новичков, у которых нет крупных контрактов, получить дополнительные деньги. Я сам был в таком же положении, поэтому знаю, что $ 500 тыс. пойдут им на пользу.

Что касается меня, то я, вероятно, собираюсь пожертвовать часть из них. Буду жертвовать на определённые цели, так что для меня очень важно получить ещё одну возможность не только забрать больше денег с этой возможной победы, но и помочь обществу. Меня окружают правильные люди, которые поддерживают во мне скромность. Думаю, что это скорее возможность, так как теперь я делаю намного больше, теперь у меня есть шанс принести пользу обществу. Так что, надеюсь, это делает меня по-настоящему скромным.

Я стараюсь делать пожертвования раз или два раза в месяц, чтобы приносить пользу обществу. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, то стараюсь помогать людям. Как будто у меня намечается рождественское мероприятие. Мне нравится находиться рядом с детьми, с людьми, которым, возможно, не так повезло, но которым я могу помочь», — приводит слова Хартенштайна издание Clutch Points.