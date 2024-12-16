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Названы лидеры сезона НБА, реализовавшие больше всех трёхочковых. Карри нет в топ-4

В сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) больше всего трёхочковых бросков реализовал 23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, Энтони Эдвардс.

Лидеры сезона-2024/2025 по реализованным трёхочковым броскам:

1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 108;

2. Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс») — 101;

3. Тайлер Хирроу («Майами Хит») — 96;

4. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 94.

Примечательно, что защитник «Бостона» Притчард является игроком скамейки, в то время как остальные представители четвёрки лучших являются лидерами и одними из основных звёзд своих команд.