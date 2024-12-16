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Инсайдер сообщил, сколько времени Джоэл Эмбиид не будет принимать участие в матчах

Инсайдер сообщил, сколько времени Джоэл Эмбиид не будет принимать участие в матчах
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Известный североамериканский инсайдер Крис Хейнс рассказал, в течение какого времени времени камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не будет принимать участие в матчах.

«Представители «Сиксерс» сообщают, что Джоэл Эмбиид останется вне игры и будет повторно обследован примерно через неделю», — написал Хейнс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 14 декабря Джоэл получил перелом лицевой кости во встрече с «Индианой Пэйсерс».

Эмбииду 30 лет. В текущем сезоне североамериканской лиги Джоэл принял участие лишь в шести играх. В среднем за матч он набирает 20,3 очка, делает 7,7 подбора, отдаёт 3,8 передачи, а также оформляет 1,0 блок-шота.

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