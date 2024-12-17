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Легендарный Скотти Пиппен во время матча НБА спрятал мяч, подшутив над арбитром

Легендарный Скотти Пиппен во время матча НБА спрятал мяч, подшутив над арбитром
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59-летний американский профессиональный баскетболист, лёгкий форвард, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» подшутил над арбитром встречи, сидя на трибунах.

В середине встречи мяч вылетел за пределы площадки в ноги к Скотти Пиппену, который подобрал его и спрятал между стулом и своей спиной. Арбитр пошёл за мячом, но, не найдя его, растерялся и прошёл дальше. Через какое-то время второй арбитр встречи подбежала и забрала мяч.

Пиппен сидел на арене «Крипто.ком Арена» и поддерживал своего сына Скотти Пиппена-младшего, выступающего за «Мемфис». «Гриззлиз» уступили в гостевой встрече со счётом 110:116. На счету Пиппена-младшего два очка, два подбора и один блок-шот.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 18, Реддиш - 8, Хатимура - 8, Расселл - 7, Кристи - 7, Кнехт - 5, Винсент - 3, Колоко - 1, Джеймс, Льюис, Оливари
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Морант - 20, Иди - 13, Кеннард - 12, Уэллс - 8, Бейн - 7, Смарт - 7, Альдама - 6, Кларк - 5, Хафф - 3, Пиппен Мл. - 2, Ларэвиа - 2, Каслтон, Спенсер, Кончар
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