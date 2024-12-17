Легендарный Скотти Пиппен во время матча НБА спрятал мяч, подшутив над арбитром

59-летний американский профессиональный баскетболист, лёгкий форвард, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» подшутил над арбитром встречи, сидя на трибунах.

В середине встречи мяч вылетел за пределы площадки в ноги к Скотти Пиппену, который подобрал его и спрятал между стулом и своей спиной. Арбитр пошёл за мячом, но, не найдя его, растерялся и прошёл дальше. Через какое-то время второй арбитр встречи подбежала и забрала мяч.

Пиппен сидел на арене «Крипто.ком Арена» и поддерживал своего сына Скотти Пиппена-младшего, выступающего за «Мемфис». «Гриззлиз» уступили в гостевой встрече со счётом 110:116. На счету Пиппена-младшего два очка, два подбора и один блок-шот.