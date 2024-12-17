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Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым в Москве — 112

Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым в Москве — 112
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Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа Янис Тимма найден мёртвым в Москве, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, предварительно спортсмен покончил жизнь самоубийством. Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер бывшей жены Анны Седаковой и просьба ей позвонить.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. У них нет общих детей.

Ранее Янис присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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