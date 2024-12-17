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В «Сан-Антонио» привели заявление Грега Поповича после микроинсульта

В «Сан-Антонио» привели заявление Грега Поповича после микроинсульта
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Пресс-служба «Сан-Антонио Спёрс» опубликовала заявление главного тренера Грега Поповича, касающееся его восстановления после микроинсульта, перенесённого в начале ноября 2024 года.

«Для моей семьи и для меня это были действительно непростые шесть недель. Мы продолжаем работать над моим восстановлением, и я хотел бы на мгновение остановиться, чтобы выразить свою глубокую благодарность за невероятную поддержку, которую мы получили за это время.

Это было поистине вдохновляюще. Хотя я хотел бы поблагодарить каждого из вас лично, позвольте мне пока сказать, что моя семья и я искренне признательны. Мы благодарны нашей замечательной общине, всей организации «Спёрс», а также нашим родным и друзьям.

И, честно говоря, никто не рад моему возвращению на скамейку больше, чем талантливые специалисты, которые помогали мне в процессе реабилитации. Они быстро поняли, что я не самый легкий пациент в обучении!» — сказано в заявлении.

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