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Каннингем приблизился к Йокичу и Леброну по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА

Каннингем приблизился к Йокичу и Леброну по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА
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Разыгрывающий и лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 125:124 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 124
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бисли - 28, Каннингем - 20, Томпсон - 19, Хардуэй-младший - 16, Дюрен - 9, Фонтеккио - 9, Холланд - 8, Рид - 6, Сассер - 6, Стюарт - 4, Мур, Айви
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 23, Адебайо - 15, Жакез-мл. - 13, Робинсон - 13, Розир - 11, Смит - 7, Лав - 4, Хайсмит - 3, Уэр, Джонсон, Бёркс

Каннингем, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 20 очков (7 из 17 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), 18 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, Каннингем записал на свой счёт шестой трипл-дабл в этом сезоне НБА, занимая третье место по количеству таких достижений, уступая только Николе Йокичу с девятью трипл-даблами и Леброну Джеймсу с семью.

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