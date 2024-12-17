Каннингем приблизился к Йокичу и Леброну по количеству трипл-даблов в сезоне-2024/2025 НБА

Разыгрывающий и лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 125:124 в овертайме.

Каннингем, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 20 очков (7 из 17 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые; 3 из 5 — штрафные), 18 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, Каннингем записал на свой счёт шестой трипл-дабл в этом сезоне НБА, занимая третье место по количеству таких достижений, уступая только Николе Йокичу с девятью трипл-даблами и Леброну Джеймсу с семью.