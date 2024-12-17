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21 час назад погибший Янис Тимма опубликовал «сториз», посвящённую Анне Седоковой

21 час назад погибший Янис Тимма опубликовал «сториз», посвящённую Анне Седоковой
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Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, который, по сообщениям источников, найден мёртвым в Москве, 21 час назад опубликовал «сториз» на своей странице в одной из социальных сетей, посвящённую бывшей супруге Анне Седоковой.

Тимма выложил в «сториз» фрагмент архивной видеозаписи, на которой он находится в компании своей бывшей супруги, подписав ей фразой на английском языке, которая в переводе означает «с днём рождения».

Фото: Соцсети Яниса Тиммы

Ранее сообщалось, что Янис Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой и тяжёло переживал разрыв. Пара состояла в браке с 2020 года. У них нет общих детей. Янис присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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