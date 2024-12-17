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Пол Джордж вышел на 10-е место в истории НБА по количеству реализованных 3-очковых бросков

Пол Джордж вышел на 10-е место в истории НБА по количеству реализованных 3-очковых бросков
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Сегодня, 17 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 121:108 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 124
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бисли - 28, Каннингем - 20, Томпсон - 19, Хардуэй-младший - 16, Дюрен - 9, Фонтеккио - 9, Холланд - 8, Рид - 6, Сассер - 6, Стюарт - 4, Мур, Айви
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 23, Адебайо - 15, Жакез-мл. - 13, Робинсон - 13, Розир - 11, Смит - 7, Лав - 4, Хайсмит - 3, Уэр, Джонсон, Бёркс

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии» Пол Джордж во время матча обошёл экс-защитника Джейсона Терри (2282) и занял 10-е место в истории лиги по количеству удачных трёхочковых попаданий — 2283.

Джордж, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 33 очка (13 из 20 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

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