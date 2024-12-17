Пол Джордж вышел на 10-е место в истории НБА по количеству реализованных 3-очковых бросков

Сегодня, 17 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 121:108 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии» Пол Джордж во время матча обошёл экс-защитника Джейсона Терри (2282) и занял 10-е место в истории лиги по количеству удачных трёхочковых попаданий — 2283.

Джордж, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 33 очка (13 из 20 с игры, где 6 из 9 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».