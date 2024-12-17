Mash назвал причину ссор погибшего Яниса Тиммы с Анной Седоковой

Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа Янис Тимма, который, по сообщениям источников, был найден мёртвым в Москве, в последнее время находился в разладе со своей бывшей супругой Анной Седоковой из-за материального вопроса, сообщает телеграм-канал Mash.

«Бывший муж Анны Седоковой, который покончил с собой этой ночью, долгое время жил за счёт певицы. Это было одной из причин ссор с артисткой», — говорится в сообщении источника.

О разводе Анны и Яниса стало известно 9 декабря.

Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки сегодня ночью в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Седокова сменила имидж после новости о разводе с Янисом Тиммой: