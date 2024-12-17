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Джеймс Харден за первую четверть матча с «Ютой» набрал 24 очка

Джеймс Харден за первую четверть матча с «Ютой» набрал 24 очка
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 52:23 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
3-я четверть
85 : 52
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Бамба, Хиланд, Коффи, Данн, Миллер, Джонс, Пауэлл, Батюм, Зубац, Портер
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Кесслер, Поттер, Сенсабо, Джузэнг

Примечательно, что разыгрывающий и один из лидеров «Клипперс» Джеймс Харден набрал 24 очка в первой четверти, что больше, чем у всей «Юты», у которой 20.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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