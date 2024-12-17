Новость о гибели Яниса Тиммы, Мудрик сдал положительный допинг-тест. Главное к утру
Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа, Янис Тимма, по сообщениям источников, найден мёртвым в Москве, вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест и может быть дисквалифицирован на четыре года, «Вашингтон Кэпиталз» прервал 10-матчевую гостевую победную серию, уступив «Даллас Старз» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым в Москве — 112.
- Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест — источник.
- «Вашингтон» прервал свою рекордную 10-матчевую гостевую победную серию в НХЛ.
- Три ассиста Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в результативной игре с «Флоридой».
- «Интер» Милан разгромил «Лацио» в 16-м туре Серии А со счётом 6:0.
- 21 час назад Янис Тимма опубликовал «сториз», посвящённую Анне Седоковой.
- Рубен Аморим сделал заявление о Рашфорде и Гарначо в контексте их будущего в «МЮ».
- Агент 17-летнего Ламина Ямаля раскрыл будущее футболиста.
- Адемола Лукман был признан игроком года в Африке.
- Михаила Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года за допинг.
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