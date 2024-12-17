Новость о гибели Яниса Тиммы, Мудрик сдал положительный допинг-тест. Главное к утру

Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа, Янис Тимма, по сообщениям источников, найден мёртвым в Москве, вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест и может быть дисквалифицирован на четыре года, «Вашингтон Кэпиталз» прервал 10-матчевую гостевую победную серию, уступив «Даллас Старз» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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