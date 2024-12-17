Появились детали последних дней жизни погибшего Яниса Тиммы

Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа, Янис Тимма найден мёртвым в Москве. «Московский комсомолец» сообщил детали последних дней жизни спортсмена.

Источник сообщает, что Янис Тимма получил две туристические визы в Россию: первую — с 25 октября по 1 декабря, и вторую — со 2 декабря по 22 января. Ему нужно было посетить Россию для решения бюрократических вопросов, связанных с разводом.

Сначала Тимма планировал остановиться в других гостиницах: в Москве — в «Измайлово», а в Санкт-Петербурге — в «Октябрьской». Однако после развода он изменил свои планы и 14 декабря заселился в отель «Апельсин» на улице Сергея Макеева, который фактически является хостелом в старой пятиэтажке. Тимма оплатил проживание до 16 декабря.

Также сообщается, что тело молодого человека нашли на лестничной площадке между первым и вторым этажом жильцы дома.

Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok: