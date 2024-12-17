Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появились детали последних дней жизни погибшего Яниса Тиммы

Появились детали последних дней жизни погибшего Яниса Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа, Янис Тимма найден мёртвым в Москве. «Московский комсомолец» сообщил детали последних дней жизни спортсмена.

Источник сообщает, что Янис Тимма получил две туристические визы в Россию: первую — с 25 октября по 1 декабря, и вторую — со 2 декабря по 22 января. Ему нужно было посетить Россию для решения бюрократических вопросов, связанных с разводом.

Сначала Тимма планировал остановиться в других гостиницах: в Москве — в «Измайлово», а в Санкт-Петербурге — в «Октябрьской». Однако после развода он изменил свои планы и 14 декабря заселился в отель «Апельсин» на улице Сергея Макеева, который фактически является хостелом в старой пятиэтажке. Тимма оплатил проживание до 16 декабря.

Также сообщается, что тело молодого человека нашли на лестничной площадке между первым и вторым этажом жильцы дома.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве

Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok:

Материалы по теме
Фото
21 час назад Янис Тимма опубликовал «сториз», посвящённую Анне Седоковой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android