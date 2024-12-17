Стала известна возможная причина смерти баскетболиста Яниса Тиммы

Известный латвийский баскетболист, бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа, Янис Тимма погиб от асфиксии, сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник также сообщает, что спортсмен давно размышлял о суициде из-за разлада в отношениях с певицей.

Ранее сообщалось, что тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке — номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Из других источников ранее стало известно, что Тимма получил две туристические визы в Россию: первую — с 25 октября по 1 декабря, и вторую — со 2 декабря по 22 января. Ему нужно было посетить Россию для решения бюрократических вопросов, связанных с разводом.