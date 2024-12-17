Джамал Маррей стал автором победного броска в матче «Сакраменто» — «Денвер»

Сегодня, 17 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 130:129 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, в свою очередь, за 20 секунд до конца основного времени при счёте 128:129 в пользу «Сакраменто» реализовал бросок со средней дистанции, который в итоге стал победным.

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Маррей провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 26 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), шесть результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».