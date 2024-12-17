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Джамал Маррей стал автором победного броска в матче «Сакраменто» — «Денвер»

Джамал Маррей стал автором победного броска в матче «Сакраменто» — «Денвер»
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Сегодня, 17 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 130:129 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
129 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 28, Монк - 25, Дерозан - 17, Макдермотт - 16, Эллис - 12, Джонс - 2, Маклафлин, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Гордон - 24, Йокич - 20, Уэстбрук - 18, Строутер - 13, Портер - 11, Уотсон - 9, Тайсон - 7, Джордан, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, в свою очередь, за 20 секунд до конца основного времени при счёте 128:129 в пользу «Сакраменто» реализовал бросок со средней дистанции, который в итоге стал победным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Маррей провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 26 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), шесть результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+10».

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