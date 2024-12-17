В ночь с 16 на 17 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 108:121;

«Детройт Пистонс» – «Майами Хит» – 105:124 ОТ;

«Бруклин Нетс» – «Кливленд Кавальерс» – 101:130;

«Торонто Рэпторс» – «Чикаго Буллз» – 121:122;

«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 129:130;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» – 144:107.

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