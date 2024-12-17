Результаты игрового дня НБА 17 декабря
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В ночь с 16 на 17 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми итоговыми результатами встреч.
Все результаты игрового дня НБА 17 декабря:
«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 108:121;
«Детройт Пистонс» – «Майами Хит» – 105:124 ОТ;
«Бруклин Нетс» – «Кливленд Кавальерс» – 101:130;
«Торонто Рэпторс» – «Чикаго Буллз» – 121:122;
«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 129:130;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» – 144:107.
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
108 : 121
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Ричардс - 19, Болл - 15, Миллер - 12, Грин - 10, Мартин - 10, Уильямс - 7, Уонг - 7, Диабате - 4, Джеффрис, Мицич, Карри, Салон, Гибсон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 40, Джордж - 33, Убре - 19, Драммонд - 9, Гордон - 9, Каунсил - 6, Лоури - 3, Мартин - 2, Джексон, Даутин, Эдвардс, Нэнс, Ябуселе
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
125 : 124
ОТ
Майами Хит
Майами
Детройт Пистонс: Бисли - 28, Каннингем - 20, Томпсон - 19, Хардуэй-младший - 16, Дюрен - 9, Фонтеккио - 9, Холланд - 8, Рид - 6, Сассер - 6, Стюарт - 4, Мур, Айви
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 23, Адебайо - 15, Жакез-мл. - 13, Робинсон - 13, Розир - 11, Смит - 7, Лав - 4, Хайсмит - 3, Уэр, Джонсон, Бёркс
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 130
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Джонсон - 22, Шарп - 15, Уилсон - 13, Симмонс - 10, Финни-Смит - 10, Уотфорд - 8, Клэкстон - 8, Милтон - 5, Джонсон - 5, Мартин - 3, Клауни - 2, Уильямс
Кливленд Кавальерс: Мобли - 21, Митчелл - 18, Ньянг - 17, Леверт - 16, Аллен - 12, Окоро - 12, Гарлэнд - 11, Меррилл - 7, Джером - 5, Тор - 4, Уэйд - 3, Томпсон - 1
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Барретт - 32, Дик - 27, Агбаджи - 15, Буше - 11, Шид - 10, Олиник - 7, Уолтер - 6, Пёлтль - 6, Могбо - 4, Митчелл - 3, Лоусон, Темпл, Фернанду
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Уайт - 19, Хортон-Такер - 15, Досунму - 12, Гидди - 11, Смит - 10, Филлипс - 10, Болл - 8, Бузелис - 7, Уильямс - 6, Картер, Крэйг, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
129 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 28, Монк - 25, Дерозан - 17, Макдермотт - 16, Эллис - 12, Джонс - 2, Маклафлин, Джонс, Лень, Робинсон, Краудер
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Гордон - 24, Йокич - 20, Уэстбрук - 18, Строутер - 13, Портер - 11, Уотсон - 9, Тайсон - 7, Джордан, Джонс, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
144 : 107
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 41, Пауэлл - 29, Зубац - 19, Коффи - 16, Данн - 12, Хиланд - 8, Портер - 7, Бамба - 6, Батюм - 4, Миллер - 2, Джонс
Юта Джаз: Кларксон - 20, Маркканен - 17, Секстон - 15, Коллинс - 14, Джузэнг - 12, Кесслер - 10, Джордж - 9, Сенсабо - 6, Филиповски - 4, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Поттер
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