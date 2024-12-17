Единая лига: расписание матчей 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, в Единой лиге ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 17 декабря:

17:30 мск – «Уралмаш» – «Автодор»;

18:00 мск – «Астана» – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 декабря 2024, вторник. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА. В активе армейцев 17 побед при двух поражениях. На втором месте располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же самую разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).

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