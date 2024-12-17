Расписание матчей Евролиги 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего состоится семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.
Расписание Евролиги на 17 декабря:
21:00 мск – «Монако» – «Бавария»;
22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Баскония»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Олимпия»;
22:30 мск – «Париж» – «Реал» Мадрид;
22:30 мск – «Барселона» – «Фенербахче»;
22:45 мск – «Партизан» – АСВЕЛ;
22:45 мск – «Альба» – «Жальгирис».
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при трёх поражениях.
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