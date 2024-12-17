Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей Евролиги 17 декабря

Расписание матчей Евролиги 17 декабря
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего состоится семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Евролиги на 17 декабря:

21:00 мск – «Монако» – «Бавария»;
22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Баскония»;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Олимпия»;
22:30 мск – «Париж» – «Реал» Мадрид;
22:30 мск – «Барселона» – «Фенербахче»;
22:45 мск – «Партизан» – АСВЕЛ;
22:45 мск – «Альба» – «Жальгирис».

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android