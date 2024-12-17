Расписание матчей Евролиги 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Всего состоится семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Евролиги на 17 декабря:

21:00 мск – «Монако» – «Бавария»;

22:05 мск – «Маккаби» Тель-Авив – «Баскония»;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Олимпия»;

22:30 мск – «Париж» – «Реал» Мадрид;

22:30 мск – «Барселона» – «Фенербахче»;

22:45 мск – «Партизан» – АСВЕЛ;

22:45 мск – «Альба» – «Жальгирис».

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает «Париж», на счету которого 11 побед при трёх поражениях.

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