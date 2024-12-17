Появилась видеозапись последних минут жизни прославленного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Сегодня, 17 декабря, он был найден мёртвым в Москве.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру:

На кадрах запечатлён момент, когда Янис со стаканом в руке подходит к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Действие происходит 16 декабря примерно в 23:30 мск. Баскетболист продолжительное время пытался попасть внутрь дома. Ранее Тимма публично поздравил бывшую жену певицу Анну Седокову с днём рождения.

Тимма и Седокова развелись в этом году. Пара состояла в браке с 2020-го. Общих детей у них не было.