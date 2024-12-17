Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру
Комментарии

Появилась видеозапись последних минут жизни прославленного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Сегодня, 17 декабря, он был найден мёртвым в Москве.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру:

На кадрах запечатлён момент, когда Янис со стаканом в руке подходит к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Действие происходит 16 декабря примерно в 23:30 мск. Баскетболист продолжительное время пытался попасть внутрь дома. Ранее Тимма публично поздравил бывшую жену певицу Анну Седокову с днём рождения.

Тимма и Седокова развелись в этом году. Пара состояла в браке с 2020-го. Общих детей у них не было.

Материалы по теме
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android