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Еврокубок: расписание матчей 17 декабря

Еврокубок: расписание матчей 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех запланированных встреч.

Баскетбол. Еврокубок. Расписание матчей 17 декабря:

19:00 мск – «Бахчешехир Колежи» – «Гран Канария»;
21:00 мск – «Арис» – «Лиеткабелис»;
21:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Хапоэль» Иерусалим.

Групповая стадия Еврокубка началась 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля следующего года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал.

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