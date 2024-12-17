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Подписчики предупредили Седокову о намерении Яниса Тиммы совершить суицид — Baza

Подписчики предупредили Седокову о намерении Яниса Тиммы совершить суицид — Baza
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Подписчики писали певице Анне Седоковой о потенциальном намерении латвийского баскетболиста Яниса Тиммы покончить с собой. Об этом информирует телеграм-канал Baza. Пара развелась в этом году.

Два месяца назад Янис на своей странице в социальных сетях размещал странное видео. Игрок транслировал видеозапись с камеры, направленной с балкона вниз, а также выкладывал кадры с пачками от таблеток. Некоторые поклонники спортсмена тогда решили, что он готовится к самоубийству.

По данным источника, многие подписчики Тиммы после написали в личные сообщения Седоковой, и она, по их словам, выложила «сториз» с просьбой «не дергать её».

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