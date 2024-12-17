Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен был найден мёртвым сегодня, 17 декабря.

«Какой ужас… Ну, как так, Янис…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рядом с телом Тиммы лежал телефон, а на заставке был номер его бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара развелась в этом году. В браке они состояли с 2020-го.

В России Тимма выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — семь очков и 3,4 подбора.

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