Кириленко отреагировал на появление Егора Дёмина в США в майке с его фамилией

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал появление российского баскетболиста Егора Дёмина в майке с его фамилией. Дёмин сейчас выступает в США за университет Бригама Янга (BYU). В матче с университетом Вайоминга, который Егор пропускал из-за травмы, он появился на арене в джерси Кириленко.

«Всегда приятно видеть, что ребята, следующее поколение, приходят и какую-то такую дань уважения отдают тем, кто был перед тобой. Я, например, так же по себе думаю. Я бы с удовольствием, если бы были майки Ивана Ивановича Едешко или Сергея Белова, Сабониса носил бы с удовольствием.

Поэтому, конечно, мы все болеем за Егора и, естественно, все желаем удачи ему, следим за его успехами. Тем более, что он в Юте, в штате, где я провёл огромное количество карьеры. Естественно, это перекликается очень серьёзно там с моими всеми чувствами, вот поэтому, конечно же, следим, болеем», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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