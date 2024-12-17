Певица Анна Седокова записала видео после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Тело прославленного баскетболиста была найдено сегодня, 17 декабря, в Москве. Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут, типа, записывать «сториз». Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребёнок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребёнка от этой информации, пожалуйста», — сказала Седокова.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: