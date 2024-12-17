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БК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

БК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы
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Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» выразила соболезнования родным и близким баскетболиста Яниса Тиммы. Именитого спортсмена не стало сегодня, 17 декабря. Ему было 32 года.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Яниса Тиммы, который трагически погиб сегодня ночью в Москве», — говорится в сообщении «Зенита».

Недавно Тимма развёлся с певицей Анной Седоковой. Пара состояла в браке с 2020 года. У них нет общих детей. Сообщалось, что на месте смерти Яниса нашли телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Помимо «Зенита», в России Тимма выступал за «Химки» и УНИКС.

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