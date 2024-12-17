Янис Тимма записал дату своей смерти за несколько часов до гибели

Латвийский баскетболист Янис Тимма записал дату своей смерти. Игрок это сделал за несколько часов до гибели. Запись была опубликована в комментариях на странице бывшей жены игрока Анны Седоковой в социальных сетях.

«02.07.1992 – 16.12.2024», — говорилось в сообщении Тиммы. После запись была удалена.

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Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

В Российской Федерации Янис выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: