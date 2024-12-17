Андрей Кириленко высказался о травме Егора Дёмина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу травмы защитника университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина. Ранее сообщалось, что спортсмен получил повреждение в первые 50 секунд матча с университетом Провиденс в студенческой американской лиге NCAA. Егор подвернул лодыжку.

«Травмы – это естественная часть баскетбола и нужно учиться справляться с ними. Надеемся, что травма несерьёзная, а, скажем так, рядовая, и он скоро сможет прийти в себя. Конечно же, ждём игр уже с его участием», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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