Единая лига отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Пресс-служба Единой лиги ВТБ выразила соболезнования родным и близким латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«Погиб Янис Тимма. В Единой лиге ВТБ латвийский баскетболист выступал за ВЭФ (2014-2015), «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/2017 принял участие в Матче всех звёзд. Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса Тиммы», — говорится в сообщении организации.

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: