Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Единая лига отреагировала на смерть Яниса Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ выразила соболезнования родным и близким латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«Погиб Янис Тимма. В Единой лиге ВТБ латвийский баскетболист выступал за ВЭФ (2014-2015), «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В сезоне-2016/2017 принял участие в Матче всех звёзд. Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса Тиммы», — говорится в сообщении организации.

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Материалы по теме
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android