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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы
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Баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал заявление в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Напомним, именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«17 декабря ушёл из жизни известный баскетболист Янис Тимма, выступавший за сборную Латвии и многие российские и зарубежные клубы. ПБК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса», — говорится в сообщении.

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

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