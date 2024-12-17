ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

Баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал заявление в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Напомним, именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«17 декабря ушёл из жизни известный баскетболист Янис Тимма, выступавший за сборную Латвии и многие российские и зарубежные клубы. ПБК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса», — говорится в сообщении.

Напомним, тело Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.