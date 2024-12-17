Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдуард Сандлер жёстко высказался о Янисе Тимме после его смерти

Эдуард Сандлер жёстко высказался о Янисе Тимме после его смерти
Комментарии

Президент «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер жёстко высказался в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«Слабый генетический вид. Молодые пусть читают и думают. Сначала волосы в белый, потому бросить жену с грудным ребёнком, потом убить себя. Слабый вид обезьяны. Всем молодым идиотам урок», – написал Сандлер в чате телеграм-канала «Перехват».

Напомним, тело Яниса обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Материалы по теме
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android