Эдуард Сандлер жёстко высказался о Янисе Тимме после его смерти

Президент «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер жёстко высказался в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Именитого спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

«Слабый генетический вид. Молодые пусть читают и думают. Сначала волосы в белый, потому бросить жену с грудным ребёнком, потом убить себя. Слабый вид обезьяны. Всем молодым идиотам урок», – написал Сандлер в чате телеграм-канала «Перехват».

Напомним, тело Яниса обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: