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«Олимпиакос» сделал заявление после новости о смерти Яниса Тиммы

«Олимпиакос» сделал заявление после новости о смерти Яниса Тиммы
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» опубликовал заявление в связи со смертью своего бывшего игрока латвийца Яниса Тиммы.

«Мы все потрясены и опечалены трагической новостью о том, что наш бывший игрок Янис Тимма скончался в возрасте 32 лет. Мы всегда будем помнить его за доброе сердце и улыбку. Желаем его семье и близким силы и покоя.

Яни, вечного покоя тебе. Тебя будет не хватать», — говорится в сообщении.

Напомним, Яниса Тимы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

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