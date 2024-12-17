Полиция опечатала комнату в отеле, которую снимал Янис Тимма

Комната в отеле, которую, предположительно, снимал баскетболист Янис Тимма, опечатана. Об этом информирует «РИА Новости Спорт». В ночь на 17 декабря его нашли мёртвым.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

На кадрах представлено место гибели спортсмена. Ранее сообщалось, что он совершил самоубийство в небольшом отеле «Апельсин» в центре Москвы. Говорилось, что рядом с ним лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

В Российской Федерации в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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