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«Погнался за какой‑то… мечтой». Президент УНИКСа Богачёв — о смерти Тиммы

«Погнался за какой‑то… мечтой». Президент УНИКСа Богачёв — о смерти Тиммы
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен недолгое время представлял казанцев в 2021 году. Также в России он выступал за «Зенит» и «Химки». Его тело нашли в ночь на 17 декабря в Москве. В этом году он развёлся с певицей Анной Седоковой. Сообщалось, что Яннис очень тяжело переживал расставание.

«Соболезную родным и близким. Такой молодой парень, очень жаль… Прекрасный, очень сильный игрок был. Он у нас играл буквально месяц. У него там свои дела, семейные вопросы были, на певице был женат. Из‑за семейных вопросов так мало у нас и играл. Сказал, чтобы мы его отпустили.

Как поётся в песне, любовь нечаянно нагрянет… Очень жаль. Как говорится, шерше ля фам. Не дай бог. Жаль его очень. Погнался за какой‑то… мечтой», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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