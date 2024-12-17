Латвийская федерация баскетбола отреагировала на смерть Яниса Тиммы в Москве

Пресс-служба Латвийской федерации баскетбола выразила соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы. Спортсмена нашли без признаков жизни в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись.

«Глубочайшие соболезнования близким! Тимма представлял юношеские сборные Латвии, завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата Европы 2010 года в составе сборной U18. С 2013 по 2024 год он сыграл 68 матчей в составе национальной команды Латвии, набрав 584 очка, участвовал в финалах чемпионата Европы и квалификационных олимпийских турнирах», — говорится в сообщении Латвийской федерации баскетбола.

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