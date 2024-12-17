«Женщина бросила, у него же маленький ребёнок». Лера Кудрявцева — о смерти Тиммы

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на гибель баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Сообщалось, что он покончил собой, однако точная причина смерти пока не называется. Янис тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой, с которой был в браке с 2020 года. Пара рассталась недавно.

«Вот от этой новости я реально в шоке. Я всё думаю о произошедшем. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, что-то очень тяжёлое, причин много.

Но женщина бросила. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребёнок, ну как так-то, Господи?» — написала Кудрявцева на своей странице в социальных сетях.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: