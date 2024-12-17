«Ушёл из жизни друг, товарищ». Артём Комиссаров высказался о смерти Яниса Тиммы

Баскетболист грозненского «Динамо» Артём Комиссаров высказался о смерти Яниса Тиммы. Они вместе выступали за петербургский «Зенит». Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск.

«Очень тяжело что-либо говорить о Янисе. Человек ушёл из жизни, очень хороший человек. Хочется пожелать родным терпения. Мои соболезнования. Этот момент очень тяжело пережить каждому. Даже нет слов, видите, словарный запас заканчивается.

Ушёл из жизни друг, товарищ. Хоть и долго не общались, о Янисе остались только приятные воспоминания», — сказал Комиссаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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