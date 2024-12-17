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Звезда НБА отреагировал на смерть бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

Кристапс Порзингис — о смерти Яниса Тиммы: скажите мне, что это неправда
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Латвийский центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал смерть своего соотечественника Яниса Тиммы. Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск.

Сообщалось, что он покончил собой, однако точная причина смерти пока не называется. Спортсмен тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой, с которой был в браке с 2020 года. Пара рассталась недавно.

«Нет, пожалуйста, скажите мне, что это неправда. Личные отношения — краеугольный камень нашего психического здоровья. Пожалуйста, берегите друг друга», — написал Порзингис на своей официальной странице в социальных сетях.

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