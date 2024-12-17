Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС выразил соболезнования в связи со смертью Тиммы

УНИКС выразил соболезнования в связи со смертью Тиммы
Комментарии

Пресс-служба казанского УНИКСа выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока Яниса Тиммы. Спортсмен представлял казанцев в 2021 году.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении УНИКСа.

Напомним, Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Точная причина смерти латвийца пока не называлась официально.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android