УНИКС выразил соболезнования в связи со смертью Тиммы

Пресс-служба казанского УНИКСа выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока Яниса Тиммы. Спортсмен представлял казанцев в 2021 году.

«Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении УНИКСа.

Напомним, Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись. Точная причина смерти латвийца пока не называлась официально.

Главные новости дня: