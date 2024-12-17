Видео: заявление Анны Седоковой после новости о гибели Яниса Тиммы

Популярная певица Анна Седокова выступила с заявлением после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Именитого латвийского баскетболиста нашли без признаков жизни сегодня, 17 декабря, в Москве.

Янис и Анна состояли в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Анна выступила с призывом уберечь ребёнка от всех новостей, связанных со смертью Тиммы.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы:

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут, типа, записывать «сториз». Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста.

У меня ребёнок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребёнка от этой информации, пожалуйста», — сказала Седокова на своей странице в социальных сетях.