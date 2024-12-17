«Седокова уничтожила его». Директор рижской школы — за несколько дней до смерти Тиммы

Директор детско-юношеской баскетбольной школы «Рига» Гунтис Шенхофф за несколько дней до смерти баскетболиста Яниса Тиммы заявил, что бывшая жена игрока Анна Седокова разрушила его карьеру.

«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком из бедной семьи. Он был никем — простым деревенским мальчиком из Краславского района. Он хорошо начал карьеру, хорошо развивался — драфт НБА и так далее. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу. Потом он попал в «Химки» с большой зарплатой.

И вдруг телезвезда, красавица Седокова начала проявлять внимание к этому деревенскому парню из Краславы. У него вдвойне снесло крышу. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю. Чем это закончилось — мне очень жаль по-человечески. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелёк», — приводит слова Шенхоффа TVNET со ссылкой на его выступление в подкасте VEF Rīga.

Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Янис очень тяжело переживал расставание.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: