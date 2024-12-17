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Владимир Гомельский отреагировал на смерть Яниса Тиммы

Владимир Гомельский отреагировал на смерть Яниса Тиммы
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу смерти латвийского игрока Яниса Тиммы. Спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск. Предварительно Янис совершил суицид, однако официальной информации по поводу смерти на данный момент нет. Тимма тяжело переживал развод с известной певицей Анной Седоковой. Пара рассталась в этом году.

«Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА. К сожалению, ряд неверных решений привёл к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения. Физические данные и техническая оснащённость у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своём амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших.

Я человек немолодой, живу давно. С моими знакомыми баскетболистами случались такие ситуации. С одной стороны, вопрос в том, зачем он сюда приехал? С другой — это трагедия для его семьи, детей, людей, с которыми он дружил. Надо молиться, чтобы бог отпустил ему его грехи», – приводит слова Гомельского «РБ Спорт».

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