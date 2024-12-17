Отец Яниса Тиммы сделал первое заявление после смерти сына

Баскетбольный тренер Райтис Тимма отреагировал на смерть сына Яниса Тиммы. Спортсмена нашли без признаков жизни в ночь на 17 декабря мск в Москве.

«Я ещё ничего не знаю. Хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные.

У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра — и всё, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», — приводит слова Тиммы-старшего телеграм-канал Super.ru.

Яниса обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом с ним лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: