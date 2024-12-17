«Баскония» выразила соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

Пресс-служба испанского клуба «Баскония» выразила соболезнования в связи со смертью своего бывшего баскетболиста Яниса Тиммы. Латвиец представлял команду в сезоне-2017/2018.

«Выражаем нашу поддержку семье и друзьям Яниса Тиммы. Покойся с миром», — говорится в сообщении «Басконии».

Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись. Предполагается, что спортсмен совершил суицид, но официальной информации по этому поводу на данный момент нет.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: