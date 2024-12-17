«Виделись две недели назад, ничего не предвещало беды». Василий Карасёв — о смерти Тиммы

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы. Карасёв тренировал латвийца в петербургском «Зените».

«Это большая утрата, большая трагедия. Янис — тот игрок, за которым мы следили почти всю его карьеру. Они вместе с Сергеем (Сергей Карасёв. — Прим. «Чемпионата») играли по 1992 году, было много чемпионатов, много противостояния между ними.

Янис на наших глазах рос, потом из ВЭФа мы пригласили его в «Зенит». Он провёл два очень хороших сезона, тогда он стал уже действительно топовым игроком. Из «Зенита» уехал уже в Евролигу. Поэтому, конечно, тяжёлая утрата.

Мы много общались, где-то, наверное, две недели назад встречались в Москве, пересеклись на площадке, он выглядел совершенно нормально. Он приехал, скажем так, немного реабилитировать свою карьеру, поиграть. Ничего не предвещало беды, но вот так получилось. Соболезную родственникам, всем людям, которые его знали и любили», — сказал Василий Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: