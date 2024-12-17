Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто первым обнаружил тело Яниса Тиммы в Москве

Стало известно, кто первым обнаружил тело Яниса Тиммы в Москве
Комментарии

Тело Яниса Тиммы нашёл один из жильцов хостела, где остановился латвийский баскетболист. После этого жилец сразу обратился в правоохранительные органы. Об этом информирует StarHit.

Сообщается, что Тимма проживал в хостеле недалеко от места жительства певицы Анны Седоковой, с которой он развёлся в этом году. Пара состояла в браке с 2020-го.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Спортсмен ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Сейчас читают:
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Live
Баскетболист Янис Тимма найден мёртвым: всё, что известно о трагедии в Москве
Один из лучших легионеров в истории Единой лиги. Чем запомнился нам Янис Тимма Один из лучших легионеров в истории Единой лиги. Чем запомнился нам Янис Тимма

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android