Стало известно, кто первым обнаружил тело Яниса Тиммы в Москве

Тело Яниса Тиммы нашёл один из жильцов хостела, где остановился латвийский баскетболист. После этого жилец сразу обратился в правоохранительные органы. Об этом информирует StarHit.

Сообщается, что Тимма проживал в хостеле недалеко от места жительства певицы Анны Седоковой, с которой он развёлся в этом году. Пара состояла в браке с 2020-го.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Спортсмен ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: